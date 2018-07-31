مجازاتهای جایگزین از حیث اجرا و تقنین با مشکلاتی مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان شهسواری پیش از ظهر سه شنبه اظهار داشت: دادگاهها از حیث تقنین در حوزه مجازات های جایگزین حبس با مشکل صدور رای مواجه هستند و قانونگذار در موارد محدودی اجازه داده است و از حیث اجرا ابزارهای لازم در اختیار دادستانها نیست.

وی وضعیت امنیتی شهرستان شهربابک را مطلوب ارزیابی کرد و ادامه داد: قانون جدید آیین دادرسی کیفری از حیث کشف جرم دچار نقص ها و ایراداتی است و در برخی موارد موجب تجری خلافکاران می شود.

وی عنوان کرد: تنظیم این تعداد تخلف در قانون آیین دادرسی کیفری برای قضات که سرمایه های قوه قضاییه هستند قطعا موجب آسیب و خسران و بی انگیزگی همکاران است.

شهسواری به اقدامات انجام شده درراستای کاهش جمعیت کیفری نیز اشاره کرد و گفت: در این راستا استفاده از مرخصی پایان حبس و فعال کردن مددکاری مهمترین اقدامات انجام شده است که موجب کاهش جمعیت کیفری شده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهربابک گفت: ارتقا فرهنگ عمومی، ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری موجب کاهش معضلات اجتماعی می شود.

وی گفت: به منظور مقابله با زمین خواری نیز جلسات شورای حقوق بیت المال به صورت مستمر تشکیل، کارگروه زمین در اداره اطلاعات برگزار و دستورات قاطع نیز انجام شده است.