به گزارش خبرنگار مهر، سردار خلیل واعظی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تلاش گسترده‌ای برای مقابله با پخش و توزیع مواد مخدر در سطح استان بوشهر انجام شده و کشفیات گسترده‌ای در این زمینه داریم.

وی با اشاره به کشف محوله بزرگ مواد مخدر در استان خاطرنشان کرد: در عملیات هماهنگ واحدهای مختلف پلیس استان بوشهر نیمه شب گذشته ۷۰۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در عسلویه کشف شد.

فرمانده انتظامی استان بوشهر ادامه داد: در پی اطلاع پلیس از جابجایی مقادیر قابل توجهی مواد مخدر در محدوده مشخصی از شهر عسلویه تیم عمل کننده پلیس با ترکیبی از واحدهای مختلف آماده عملیات شدند.

وی گفت: ماموران انتظامی شهرستان عسلویه موفق شدند در یک عملیات هماهنگ و منسجم ۷۰۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف کنند.

سردار واعظی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از چهار تن و ۲۲۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان بوشهر کشف شده گفت: این میزان کشفیات نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳۰ درصد رشد داشته است.