ورود بخش خصوصی و خیرین در بخش سلامت استان زنجان بسیار خوب است

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش امیری صبح سه شبه در آئین افتتاح ۵۰ طرح بهداشتی و درمانی گفت: خوشبختانه با مدیریت رئیس وقت دانشگاه علوم پزشکی ۲۲۶ طرح بهداشتی و درمانی در قالب تفاهم‌نامه مشترک با وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و استانداری زنجان منعقد شد.

وی اظهار کرد: با انعقاد این تفاهم‌نامه تاکنون ۲۰۵ طرح بهداشتی و درمانی در مناطق مختلف استان در اختیار مردم قرارگرفته و برای این طرح‌ها بیش از ۸۱۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

استاندار زنجان گفت: با اقدامات خوبی که در دانشگاه علوم پزشکی استان انجام‌گرفته تحول عظیمی در حوزه سلامت استان ایجادشده است.

درویش امیری تأکید کرد: خوشبختانه ورود بخش خصوصی و خیرین در بخش سلامت استان بسیار خوب است و این استان سرآمدترین استان در حوزه خیریه‌های سلامت است.

وی ابراز کرد: خوشبختانه طی چند سال اخیر و با اجرای طرح تحول نظام سلامت رضایتمندی مردم از بخش سلامت در استان بیشتر شده است.

استاندار زنجان گفت: با اجرای طرح‌های بهداشتی و درمانی ارائه خدمات درمانی به مردم تسریع شده و نگرانی‌های حوزه درمان هم کاهش می‌یابد.