به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سید مهدی موسوی فرمانده سپاه منطقه زنجان امروز در گفتگو با خبرنگاران با تاکید براشاعه هرچه بیشتر فریضه امر به معروف ونهی از منکر در جامعه ، اجرای طرح سرشماری شوراهای امر بهمعروف و نهی از منکر فعال در دستگاههای اجرایی استان را یکی از برنامههای پیشبینی شده برای ایام هفته امر بهمعروف و نهی از منکر عنوان کرد.
وی از مسئولان دستگا ههای اجرایی استان زنجان خواست دراین زمینه فعالیتهای خود را افزایش دهند.
موسوی افزود: اجرای پربار برنامههای هفته امر بهمعروف و نهیاز منکر و ترویج این فریضه گامی مهم در راستای سالمسازی محیط و تحقق اهداف و برنامههای دولت است و به همین جهت باید با برنامه ریزیهای دقیق به تحقق این امر در جامعه کمک کرد.
وی همچنین با تاکید بر لزوم ایجاد شوراهای امر بهمعروف و نهی از منکر در کلیه ادارات و کارخانهها، همایش حجاب و عفاف، همایش شوراهای فعال امر به معروف و نهی از منکر ، همایش نقش امر به معروف و نهی از منکر در حفظ حقوق شهروندی و قانونمداری را از مهمترین برنامههای هفته امر به معروف و نهی از منکر در استان زنجان عنوان کرد.
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