به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری سبق، «ترکی المالکی» سخنگوی ائتلاف عربی به سرکردگی عربستان برای یورش به یمن مدعی شد که انصار الله در روند حمل و نقل دریایی در بندر حدیده کارشکنی می کند.

در حالی که حمله عربستان به یمن و محاصره این کشور توسط ائتلاف عربی و حمله به زیرساخت های این کشور منجر به بروز فاجعه انسانی در این کشور شده سخنگوی ائتلاف عربی مدعی شده است که سوء مدیریت انصار الله بر بندر حدیده منجر به ایجاد فاجعه ای زیست محیطی خواهد شد و مانع رسیدن کمک های بشر دوستانه به یمن می شود.

وی همچنین اعلام کرده که یک کشتی باری هنگام ورود با نانو «الیسیوس» هنگام ورود به بندر حدیده به کف بندر اصابت کرده است.

وی در ادامه ادعاهای خود گفت که صعده به محلی برای انبار و شلیک موشک های بالستیک یمن به سوی عربستان تبدیل شده است و افزود: ائتلاف عربی تلاش می کند امنیت حمل و نقل دریایی در باب المندب را تأمین کند.