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۹ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۴۹

در آغاز دور برگشت لیگ برتر فوتسال امید رقم خورد؛

شروع ناامید کننده نمایندگان فوتسال قم در مشهد و ساری

شروع ناامید کننده نمایندگان فوتسال قم در مشهد و ساری

قم - دور برگشت لیگ برتر فوتسال امید در حالی آغاز شد که شکست نمایندگان قم ، اهالی فوتسال قم را نسبت به آینده این تیم ها نگران کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که یکی از ۲ نماینده قم در لیگ برتر فوتسال امیدهای کشور در دور رفت صدرنشین شده بود اما آغاز دور برگشت و شکست هر ۲ تیم قمی سبب شد اهالی فوتسال قم با تردید نسبت به صعود حداقل یک نماینده از قم به مرحله نهایی بنگرند.

تیم فوتسال آپکو پارس قم که در دور رفت از گروه دوم مسابقات لیگ برتر فوتسال امید به میزبانی رشت توانسته بود صدرنشین شود در آغاز دور برگشت نمایش ناامید کننده‌ای داشت و روز دوشنبه با شکست ۷ بر ۲ برابر شهروند ساری، میزبان این مسابقات شوک سنگینی را متحمل شد.

وضعیت جدول گروه دوم مسابقات به گونه‌ای است که امتیاز تیم‌ها نسبت به هم فاصله زیادی ندارد و به همین دلیل، شکست تیم آپکو پارس قم برابر شهروند ساری ممکن است زمینه ساز از دست دادن سهمیه صعود این تیم شود.

البته تیم آپکو پارس قم هنوز ۴ بازی دیگر در این مرحله در پیش دارد و این فرصت برای نماینده قم فراهم است تا شکست خود در بازی اول دور برگشت را جبران کند و یکی از دو سهمیه صعود از این گروه به مرحله پایانی را از آن خود کند.

دیگر تیم قمی حاضر در این مسابقات تیم انصار آرش نوین قم است که در دور رفت تنها یک پیروزی به دست آورده بود و با این وصف، شکست این تیم در آغاز دور برگشت لیگ برتر امید در گروه یک در مشهد عجیب نبود.

تیم انصار آرش نوین قم ۴ بر یک برابر گیتی پسند اصفهان مغلوب شد و اکنون به دنبال بقا در لیگ برتر امید است و شانسی برای صعود به مرحله پایانی ندارد.

کد مطلب 4361885

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