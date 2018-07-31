عصر فیلم کوتاه حوزه هنری فارس میزبان «بازگشت» شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی فارس، رامین شه منش اظهار داشت: این هفته فیلم بازگشت در عصر فیلم کوتاه شیراز به نمایش در می آید.

وی افزود: فیلم مستند بازگشت به کارگردانی رضا نوذری و تهیه کنندگی محمود ابراهیمی روایتگر جنازه پیدا شده شهیدی است که در سال ۱۳۶۱ شناسایی نمی شود اما به وسیله رویای صادق هم رزم او همه چیز مشخص می شود.

کارشناس مسئول هنرهای تصویری حوزه هنری انقلاب اسلامی فارس گفت: این نشست از ساعت ۱۸ روز سه شنبه ۹ مردادماه جاری در تالار اندیشه حوزه هنری فارس به نشانی انتهای بلوار رحمت پشت باغ جنت انتهای بلوار فراشبندی جنب موسسه ایثار حوزه هنری انقلاب اسلامی فارس برگزار می شود و حضور علاقه مندان در آن آزاد است.