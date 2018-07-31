آخرین تصمیمات درباره سوابق تحصیلی/ سهمیه ایثارگران در انتظار مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ابراهیم خدایی در نشست خبری سازمان سنجش درباره اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری ۹۷ در پاسخ به پرسش مهر درباره نظر وزارت آموزش و پرورش در زمینه تاثیر سوابق تحصیلی در پذیرش دانشجو گفت: بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور ۹۷ به صورت مثبت و در کنکور ۹۸ به صورت قطعی خواهد بود.

وی افزود: تاثیر قطعی سوابق تحصیلی در پذیرش دانشجو مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو است و اگر قرار است تغییری در این زمینه رخ دهد نیازمند تصویب شورای سنجش و پذیرش دانشجو است.

رئیس سازمان سنجش یادآور شد: مجلس شورای اسلامی از ما گزارش هایی درباره تاثیر سوابق تحصیلی خواست و این گزارش ارائه شد که برای بررسی بیشتر، کمیته آموزش عالی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در این زمینه نظر خود را اعلام می کند.

وی افزود: طبعاً تاثیر قطعی و مثبت با توجه به ماهیت و مسائلی که دارد و قرار است جایگزین کنکور سراسری شود ممکن است به ضرر و یا نفع عده ای باشد که در صورتی که نظر مراجع رسمی و قانون غیر از این مصوبه باشد به ما اعلام خواهد شد و در نهایت شورای سنجش و پذیرش تصمیم می گیرد.

خدایی درباره آزمون های زبان انگلیسی و بحث مسائل ارزی این آزمون ها گفت: دو نوع آزمون تافل و آیلتس در حال حاضر وجود دارد و در آیلتس مسئله حل شده است و بر اساس ارز دولتی داوطلبان ثبت نام می کنند و از بانک برای شرکت ها هزینه ثبت نام واریز می شود.

وی افزود: اما درباره بحث تافل هنوز راهکاری پیدا نشده است. چون در این آزمون داوطلب به طور مستقیم در سایت تافل ثبت نام می کنند و باید هزینه را پرداخت کند. البته در روند برگزاری آزمون ها خللی پیش نیامده است اما باید برای این نوع ثبت نام راهکاری بیاندیشیم.

رئیس سازمان سنجش درباره دانشگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی گفت: گزارشی در این زمینه داده نشده است اما اگر دانشگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی در انتخاب رشته باشند و اصلاحیه لازم باشد در آن زمان ارائه می شود. به داوطلب هم فرصت داده می شود در صورت نیاز ویرایش داشته باشد.

وی درباره اعمال سهمیه ایثارگران در کنکور گفت: اصلاح سهمیه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و در صورتی که در صحن علنی مجلس مطرح شود مجلس آن را تصویب می کند.

خدایی افزود: پیشنهاد ۸۵ درصد کف نمره آخرین فرد قبولی از کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مطرح شده است و بستگی به نوع مصوبه مجلس در صورتی که از امسال قابل اجرا باشد، در کنکور ۹۷ اجرایی می شود.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور درباره تکلیف قانونی پذیرش دانشجو بدون آزمون گفت: بر اساس قانون باید شرایطی فراهم شود که ۸۵ درصد ظرفیت دانشگاه ها بدون آزمون شود که با احتساب کنکور ۹۷، این میزان در سال ۹۷ به ۸۶ درصد رسیده است اما اگر ظرفیت دانشگاه های پیام نور و آزاد هم محاسبه شود این میزان به ۹۰ رسیده و ما از تکلیف قانونی نیز عبور کرده ایم.