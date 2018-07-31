به گزارش خبرنگار مهر، داور جدی پیش از ظهر سه شنبه در تشریح برنامه های این هیئت در جمع خبرنگاران افزود: این رقابت ها طی روزهای اول و دوم شهریورماه در اردبیل برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه این رقابتها فرصتی برای درخشش کشتیگیران خردسال استان اردبیل است، اضافه کرد: اردبیل در روزهای ۲۸ دی تا اول بهمن ماه نیز میزبان مسابقات لیگ باشگاههای جهانی کشتی خواهد بود که این رویداد با حضور ۱۵ تیم مطرح دنیا، سه تیم داخلی به همراه تیم اردبیل برگزار خواهد شد.
رئیس هیئت کشتی استان اردبیل تصریح کرد: به احتمال زیاد مسابقات لیگ برتر کشتی با حضور هشت تیم کشورمان نیز در اردبیل خواهد شد که تیم شهرداری اردبیل نیز به عنوان نماینده این استان در لیگ برتر حضور پیدا خواهد کرد.
وی با اشاره به فعال شدن کشتی دختران و همچنین تنوع رشتهها نظیر آلیش، کشتی ساحلی، گولشمک و آشیرما و... یادآور شد: افزایش قهرمانیها در رشته کشتی مهمتر از رتبه کشوری است و همیشه به این قهرمانی ها افتخار می شود.
جدی متذکر شد: اینکه عدهای ناشیانه و از روی ناآگاهی رتبه کشتی استان را در سطح پائینتر مطرح میکنند برای ما هیچ اهمیتی ندارد چرا که هدف ما قهرمانپروری در رشته کشتی است بطوریکه اخیرا ما شاهد قهرمانی معروف خانی کشتیگیر جوان اردبیلی بودیم که در مسابقات آسیایی افتخاری ارزشمند برای کشتی این استان کسب کرد.
وی با تاکید بر اینکه این هیئت بیشتر از کارهای صوری و اعلام برخی رتبههای زودگذر، به فکر توسعه کشتی به صورت زیربنایی است، ادامه داد: کسب قهرمانی کشتیگیران بیشتر از رتبهبندی هیئتهای کشتی استانها برای ما ارزشمند است.
نظر شما