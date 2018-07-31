خرید توافقی برنج از نیمه دوم مردادماه در مازندران انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جعفری با اشاره به خرید توافقی برنج از نیمه دوم مرداد در مازندران اظهار داشت: شرکت غله به عنوان متوالی خرید توافقی برنج از کشاورزان هماهنگی و تمهیدات لازم جهت راه اندازی ۴ مرکز در شهرهای نکا، فریدونکنار، بابل و آمل را انجام داده و براساس نیاز، سایر مراکز دیگر نیز در فاصله زمانی مناسب دایر خواهد شد.

جعفری با اشاره به افزایش هشت درصدی قیمت خرید توافقی برنج در مقایسه با قیمت خرید توافقی سال گذشته اظهار داشت: نرخ خرید انواع برنج براساس ۸ درصد شکستگی از قرار هر کیلوگرم برای برنج های طارم ۹۸ هزار و ۲۸۰ ریال، شیرودی ۵۸ هزار و ۸۶۰ ریال و ندا و نعمت ۵۲ هزار و ۳۸۰ ریال تعین شده است.

جعفری افزود: به ازای هر درصد شکستگی بیش از هشت درصد، از قیمت برنج های خریداری شده براساس جدول پاکی کسر و شکستگی کمتر از هشت درصد به نرخ های مربوطه اضافه می شود.

وی همچنین تصریح کرد: حداکثر شکستگی قابل قبول ۱۵ درصد و حداقل شکستگی قابل قبول برای پرداخت جایزه ۵/۷ (هفت و نیم) درصد است.

جعفری تاکید کرد: خرید توافقی برنج صرفا از کشاورزانی صورت می پذیرد که سازمان جهاد کشاورزی اطلاعات آنها را از قبیل مقدار تولید، واریته و میزان سطح زیر کشت را در قالب معرفی نامه به شرکت غله اعلام کنند و خرید توافقی برنج از کشاورزان استان مازندران تا ۱۵ آذرماه سالجاری ادامه خواهد داشت.

جعفری تصریح کرد: در مراکز خرید از خرید برنج اختلاط با ارقام داخلی و خارجی جلوگیری به عمل می آید.