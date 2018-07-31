ارائه خدمات درمانی هلال احمر یزد به مناطق محروم سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حرازی زاده ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: جمعیت هلال احمر در راستای تحقق اهداف بشردوستانه و خیرخواهانه و به منظور ارتقای سطح بهداشت و سلامت جامعه روستایی و شهری مناطق متاثر از پدیده خشکسالی در استان سیستان و بلوچستان در پروژه ای ملی اقدام به اعزام کاروان سلامت از ۱۹ استان کشور به ۱۹ شهرستان تحث تاثیر از خشکسالی کرده است.

وی ادامه داد: براساس برنامه ریزی های به عمل آمده جمعیت هلال احمر استان یزد در شهرستان دلگان مستقرخواهد شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یزد با اعلام اینکه خدمت رسانی جمعیت هلال احمر استان یزد از روز ۱۲ تا ۱۶ مرداد خواهد بود، بیان داشت: تیم های کاروان سلامت و بهداشت و درمان اعزامی از هلال احمر استان یزد از اعضای داوطلب این جمعیت بوده و با پشتیبانی و مدیریت جمعیت هلال احمر استان یزد و همراهی مسئولین جمعیت هلال احمر دلگان نسبت به تحقق اهداف مورد نظر این طرح اقدام خواهند کرد.

حرازی زاده عنوان کرد: در این طرح پزشکان متخصص و عمومی به همراه برخی از پیراپزشکان از قبیل ماما، پرستار ، روانشناس، کارشناس تغذیه، کارشناس بهداشت محیط و... حضور خواهند داشت .

وی گفت: به موازات اجرای کاروان سلامت، برنامه های متنوعی نظیر اهداء بسته های حمایتی شامل بسته های لوازم التحریر، ملزومات بهداشتی و معیشتی و همچنین طرح نذر آب با هدف ارسال بسته های آب آشامیدنی بهداشتی با مشارکت خیرین و نیکوکاران داوطلبان جمعیت هلال احمر در منطقه اجرا خواهد شد.

این مقام مسئول گفت: جمعیت هلال احمر به عنوان یک نهاد عام المنفعه بر خود وظیفه می داند از تمام توان به منظور کاهش رنج و درد مردم استفاده کند و داوطلبان هلال احمر استان یزد در این امر پیشقدم شده اند تا بتوانند خدمتی دیگر را به مردم ارائه دهند.