اعزام نخستین گروه از زائران کرمانشاهی به سرزمین وحی

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از فرودگاه کرمانشاه، مجتبی بیاتی اظهار داشت: امسال یک هزار و ۴۷۹ زائر از استانهای کرمانشاه ،ایلام و لرستان از طریق این فرودگاه به سرزمین وحی اعزام می شوند.

مدیر کل فرودگاه کرمانشاه افزود : در نخستین پرواز که صبح امروز انجام شد ۲۹۷ زائر در قالب ۲ کاروان ساعت پنج بامداد کرمانشاه را به مقصد مدینه منوره ترک کردند.



وی تصریح کرد: در دومین پرواز حج تمتع سال ۹۷ که در ساعت ۰۷:۱۰ امروز انجام شد ۲۹۸ زائر به مدینه مشرف شدند.



بیاتی کرد: در حج تمتع امسال یک هزار و ۴۷۹ زائر در قالب ۱۰ کاروان از استانهای کرمانشاه ، ایلام و لرستان طی ۳ روز از ۹ لغایت ۱۱ مرداد ماه توسط ۱۰ پرواز از فرودگاه کرمانشاه به سرزمین وحی مشرف می شوند.