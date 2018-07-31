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۹ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۵۳

مدیر کل فرودگاه کرمانشاه خبر داد

اعزام نخستین گروه از زائران کرمانشاهی به سرزمین وحی

اعزام نخستین گروه از زائران کرمانشاهی به سرزمین وحی

کرمانشاه_ مدیر کل فرودگاه کرمانشاه گفت: نخستین گروه از زائران حج تمتع صبح امروز از فرودگاه کرمانشاه راهی مدینه منوره شدند.

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از فرودگاه کرمانشاه، مجتبی بیاتی اظهار داشت: امسال یک هزار و ۴۷۹ زائر از استانهای کرمانشاه ،ایلام و لرستان از طریق این فرودگاه به سرزمین وحی اعزام می شوند.

مدیر کل فرودگاه کرمانشاه افزود : در نخستین پرواز که صبح امروز انجام شد ۲۹۷ زائر در قالب ۲ کاروان ساعت پنج بامداد کرمانشاه را به مقصد مدینه منوره ترک کردند.

وی تصریح کرد: در دومین پرواز حج تمتع سال ۹۷ که در ساعت ۰۷:۱۰ امروز انجام شد ۲۹۸ زائر به مدینه مشرف شدند.

بیاتی  کرد: در حج تمتع امسال یک هزار و ۴۷۹ زائر در قالب ۱۰ کاروان از استانهای کرمانشاه ، ایلام و لرستان طی ۳ روز از ۹ لغایت ۱۱ مرداد ماه توسط ۱۰ پرواز از فرودگاه کرمانشاه به سرزمین وحی مشرف می شوند.

کد مطلب 4361924

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