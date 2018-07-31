شاخص اهدای خون در مازندران بالاتر از میانگین کشوری و جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل پوریانی پیش ازظهر سه شنبه در نشست با خبرنگاران با گرامیداشت روز ملی اهدای خون و با بیان اینکه ۳۰۰ تا ۴۰۰ نوع گروه خونی وجود دارد گفت: در مازندران به رغم وجود چهار هزار و ۵۰۰ بیمار خاص، به جایگاهی رسیدیم که اجازه واردات خون از مناطق دیگر به استان را نمی دهیم.

وی ادامه داد: از سال ۹۲ تاکنون هیچ مورد واردات خون در استان نداشتیم و استان مازندران به عنوان استان معین ذخایر خون تهران معرفی شده است.

وی با بیان اینکه میزان ذخایر خون طبق استاندارد کشوری پنج روز است افزود: به رغم مصرف بالای خون در استان، تصادفات جاده ای و شمار زیاد گردشگران و بیماران خاص، میزان ذخایر خون تا هفت روز پاسخگو است.

پوریانی یادآور شد: با فرهنگسازی صورت گرفته و نوعدوستی مردم استان به رغم آنکه شاخص اهدای خون در کشورهای پیشرفته حدود ۴۰ در هزار نفر جمعیت است ولی در مازندران شاخص اهدای خون ۴۲ در هزار نفر جمعیت است و این میزان در ایران ۲۷ در هزار نفر است.

وی افزود: ۹۵ درصد ویروس هپاتیت ب در اهداء کننده بار اولی خون شناسایی شده است و بالغ بر ۸۵ درصد بیماری ها بین اهداء کنندگان خون شناسایی می شود.

مدیرکل انتقال خون مازندران گفت: سال قبل ۱۸۰ هزار واحد خون و در چهار ماه اول امسال نیز هفت هزار واحد خونی و فرآورده های خونی را بین مراکز درمانی استان توزیع کردیم.

پوریانی با بیان اینکه ضریب امنیت خون در مازندران بالا است و استان همگام با کشور و جهان در این راستا گام بر می دارد، افزود: سال قبل بیش از۵۷ هزار نفر برای اهدای خون به پایگاه ها مراجعه کردند که ۴۴ هزار نفر موفق به اهدای خون شده اند.

وی شاخص اهدای خون مستمر را در کشور ۵۷ درصد اعلام کرد و گفت: این میزان در چهارماه اول سال جاری در مازندران به ۶۹.۵ درصد رسیده است.