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۹ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۱۵

ژاپن ذخایر پلوتونیوم خود را کاهش می‎دهد

ژاپن ذخایر پلوتونیوم خود را کاهش می‎دهد

دولت توکیو بعد از تمدید معاهده هسته‎ای که با آمریکا داشت، از تعهد برای رفع دغدغه جهانی درخصوص ذخیره پلوتونیوم خود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ژاپن دربرابر اعمال فشار چین، آمریکا و دیگر کشورها، متعهد به کاهش ذخایر پلوتونیوم خود شد اما توضیحی درباره مقادیر این کاهش ارائه نداد.

گفتنی است روز ۲۶ تیرماه، ژاپن و آمریکا معاهده هسته‌ای خود را به شرط تعهد توکیو برای تلاش در راستای کاهش ذخیره پلوتونیوم تمدید کردند.

این معاهده در سال ۱۹۸۸ میلادی حاصل شد تا ژاپن بتواند در راستای برخورداری از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز، به استخراج پلوتونیوم و غنی‌سازی اورانیوم بپردازد.

گفتنی است این معاهده بی‌آنکه بازنگری در آن صورت بگیرد تمدید شد و چنانچه هریک از طرفین خواهان کناره‌گیری از آن باشد، باید این مسئله را ۶ ماه زودتر اعلام کند.

ژاپن ۴۷ میلیون تن پلوتونیوم دارد که برای ساخت ۶ هزار بمب اتمی کفایت می‌کند. این درحالی است که علیرغم دغدغه‌های امنیتی، فرایند کاهش این ذخایر به دلیل آنکه راه‌اندازی مجدد رآکتورهایی که از سوخت پلوتونیوم استفاده می‌کنند با کندی همراه است، متوقف شده است.

اغلب رآکتورهای ژاپن بعد از حادثه اتمی فوکوشیما (۲۰۱۱) تعطیل شدند.

کد مطلب 4361965
مریم خرمایی

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