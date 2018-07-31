لایحه واکنش اضطراری در برابر زلزله در راه شورای شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، در حال حاضر متن لایحه پیشنهادی براساس مصوبه اردیبهشت ماه شورای اسلامی شهر تهران از سوی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ارائه شده است که به زودی پس از طی مراحل قانونی از سوی شهرداری تهران برای تصویب در دستور کار شورای شهر تهران قرار می گیرد، به این ترتیب پس از گذشت بیش از یک دهه از تاسیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و پیش بینی ساختار شورای هماهنگی مدیریت بحران تهران، قانون جدید بالادستی در این حوزه تصویب و زمینه تغییرات و تحولات جدید در حوزه ایمنی و تاب آوری پایتخت در برابر سوانح طبیعی و حوادث انسان ساز فراهم می شود.

احمد صادقی در نشست نهایی سازی این لایحه که پیش نویس آن با عنوان «واکنش اضطراری در مقابل زلزله شهر تهران» تهیه شده است، گفت: به دنبال مصوبه اردیبهشت ماه سال جاری شورای شهر تهران مبنی بر تهیه لایحه ای برای تقویت توان مدیریت شهری در برابر زلزله احتمالی، بلافاصله کمیته ای ویژه در سازمان با عضویت کارشناسان و متخصصان داخل و خارج از سازمان تشکیل شد و طی ده ها جلسه در سطوح کارشناسی و مدیریتی موضوع مورد تقاضا شورای شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیش نویس لایحه تهیه شده ماحصل ساعت ها بحث و بررسی کارشناسان و متخصصان در این حوزه است که انتظار می رود با تصویب آن در شورای اسلامی شهر تهران، بستر لازم برای تقویت ساختار مدیریت بحران پایتخت و هم افزایی و تعامل بیشتر مدیریت شهری در راستای تحقق اهداف کلان ترسیم شده در تاب آوری شهر در برابر حوادث و سوانح به ویژه زمین لرزه به عنوان مهم ترین مخاطره تهران فراهم شود.

وی گفت: سیر حوادث و سوانح در نظام بین الملل و کشورهای توسعه یافته همواره از رابطه معنی داری با تصویب قوانین و الزامات قانونی برخوردار بوده است و تجربه حاصل از هر حادثه و سانحه منجر به بهبود روش ها، تقویت ساختارها براساس قوانین جدید شده است و از همین رو انتظار می رود حوادث سال های اخیر به ویژه زمین لرزه ۲۹ آذر سال گذشته تهران که هشداری ملی توصیف شده منجر به اصلاحات لازم و تقویت چارچوب ها و زیرساخت های مدیریت بحران در تهران و برخوردار از حمایت ها و اعتبارات ملی شود.

وی گفت: پیش نویس این لایحه در ۸۸ ماده تهیه شده و بهره گیری از دانش روز مدیریت بحران و تجربه های جهانی در این حوزه از دیگر ویژگی های این لایحه به شمار می آید که به زودی در دستور کار شورای شهر قرار می گیرد و تحولی جدید را نوید می دهد.