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۹ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۲۵

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی:

۱۰۱۴ نفر در خراسان شمالی شغل خود را از دست داده اند

۱۰۱۴ نفر در خراسان شمالی شغل خود را از دست داده اند

بجنورد- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی گفت: سال گذشته یک هزار و ۱۴ نفر در این استان شغل خود را از دست دادند.

حسن نوری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه میانگین نرخ بیکاری خراسان شمالی در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵، یک و نیم درصد کاهش داشته است، اظهار کرد: بر اساس گزارش مرکز ملی آمار کشور، میانگین نرخ بیکاری خراسان شمالی در سال ۹۵، ۱۱.۲ درصد بوده و این آمار در سال ۹۶ به ۹.۷ درصد رسید.

نوری با اعلام اینکه سال گذشته نرخ بیکاری خراسان شمالی از رتبه هشتم به رتبه چهارم کشوری رسید، بیان کرد: میانگین نرخ بیکاری کشور در سال ۹۵، ۱۲.۴ درصد و در سال ۹۶ ۱۲.۱ درصد بوده است.

وی افزود: نرخ بیکاری خراسان شمالی سال گذشته در فصل بهار ۱۰.۸ درصد، فصل تابستان ۹.۹ درصد، فصل پاییز ۸.۷ درصد و در زمستان ۹.۵ درصد بوده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی در ادامه به نرخ بیکاری فصل بهار امسال اشاره کرد و گفت: نرخ بیکاری استان در بهار امسال به ۸.۸ درصد رسید.

نوری همچنین با مقاسیه نرخ بیکاری استان نسبت به میانگین کشوری، بیان کرد: بهار امسال نرخ بیکاری کشور به ۱۲.۱ درصد رسید که با این احتساب نرخ بیکاری استان ۴.۳ درصد پایین تر بوده است .

کد مطلب 4361975

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