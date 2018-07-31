رشد ۶ برابری اعتبارات عمرانی کتابخانه های گیلان در سال ۹۷

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر سه شنبه جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان سیاهکل با حضور هادی نوری مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان، رضا اسلامی فرماندارو جمعی از مسئولان و اعضای انجمن کتابخانه های این شهرستان در فرمانداری سیاهکل برگزار شد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان در این جلسه با اشاره به عملکرد این اداره کل در سال گذشته و چهار ماهه نخست سال جاری، اظهار کرد: خوشبختانه ها با فعالیت های انجام شده در حوزه فرهنگی در بسیاری از شاخص ها شاهد رشد هستیم.

هادی نوری با بیان اینکه در زمینه اعتبارات نیز شاهد رشد قابل توجه ای بوده ایم، گفت: در حوزه اعتبارات عمرانی مجموع کتابخانه های استان گیلان با رشد شش برابری در سال جاری همراه بوده است.

وی در ادامه به برخی طرح های عمرانی این اداره کل در سطح استان اشاره و خاطرنشان کرد: با اختصاص این اعتبار، عملیات احداث بسیاری از پروژه های کتابخانه ها در شهرهای مختلف گیلان دنبال می شود.

افتتاح ۲ کتابخانه عمومی در سال جاری

مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان با بیان اینکه ۲ کتابخانه عمومی در سال جاری به بهره برداری می رسد، تصریح کرد: عملیات اجرایی احداث دو کتابخانه عمومی در روستای اردجان رضوانشهر و مسکن مهر رشت نیز در دستور کار قرار دارد که انتظار داریم با اختصاص این اعتبارات بتوانیم به زودی از آنها بهره برداری کنیم.

وی در ادامه اجرای برنامه های مختلف فرهنگی در کتابخانه های عمومی اعم از کتابخوانی، کارگاه های مختلف آموزشی و نشست های کتابخوان را بخشی از برنامه های فرهنگی برشمرد که در طول سال در کتابخانه ها برگزار می شود.

نوری با بیان اینکه یکی از اولویت ها و سیاست های نهاد کتابخانه ایجاد جذابیت در اجرای برنامه برای جذب مخاطبان است، افزود: تلاش می شود تا کتابخانه ها به پاتوق فرهنگی برای دوستداران و علاقمندان به حوزه کتاب و کتابخوانی تبدیل شود.

وی همچنین به وضعیت کتابخانه های شهرستان سیاهکل نیز اشاره و آن را مطلوب برشمرد و تصریح کرد: شهرستان سیاهکل با داشتن ۲کتابخانه عمومی مرکزی، از شهرستان های برخوردار در سرانه فضای مطالعه است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان با تأکید برلزوم حمایت و توجه بیشتر به حوزه کتاب و کتابخوانی، اظهار کرد: باید با حمایت های مالی از سوی شهرداری، تبلیغات محیطی و ایجاد المان های کتابخوانی، نامگذاری خیابان ها و میادین شهر به نام کتاب و نیز دیوارنگاره هایی با موضوع کتاب، داشته های شهرستان در حوزه کتاب را ارتقا و به مردم معرفی کنیم.

ضرورت ترویج فرهنگ مطالعه از سنین پایه

فرماندار سیاهکل نیز در ادامه این جلسه با تأکید برلزوم تلاش برای افزایش سرانه مطالعه در سطح کشور، استان و شهرستان، اظهار کرد: مطلوب بودن حوزه کتاب شهرستان سیاهکل در سطح استان مایه مباهات و خوشحالی است.

رضا اسلامی با بیان اینکه لازمه توسعه در هر جامعه داشتن مردمی آگاه و با دانش است، افزود: برای رسیدن به این جایکاه باید زیرساخت ها و امکانات لازم برای خوزه کتاب و کتابخوانی فراهم شود.

وی به فرهنگ سازی برای ترویج فرهنگ مطالعه از سنین پایه را لازم و ضروری دانست و گفت: آموزش و پرورش در ترویج این فرهنگ نقش تأثیرگذاری دارد.