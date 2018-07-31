به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «گفت و گوی علمی» رادیو گفت و گو با موضوع گذر از علوم انسانی غربی؛ چرا و چگونه و با حضور دکتر غلامرضا گودرزی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) روی آنتن رفت.

غلامرضا گودرزی در آغاز با اشاره به اینکه وقتی از علوم انسانی غربی سخن می گوییم، به معنی جغرافیا نیست بلکه منظور، تمدن است، گفت: وقتی از تمدن سخن می گوییم حتی ممکن است یک کشور و در داخل کشور نیز بخشی از این تمدن غربی شکل گرفته باشد و دچار علوم انسانی غربی شده باشیم. به همین دلیل وقتی از علوم انسانی اسلامی می خواهیم سخن بگوییم نگاه مان تمدنی است.

وی به واژه گذر اشاره و اظهار کرد: این گذر دو معنی می تواند داشته باشد؛ یکی به معنای کنار گذاشتن موضوع است که بعضی از افراد به آن قائل هستند و معتقدند باید کل علوم انسانی غربی را کنار بگذاریم اما حقیقت آن است که بخشی از علوم انسانی که در غرب وجود دارد، محصول تجربه و عقل بشری است که در اسلام برای آن دو مولفه جایگاه مهمی وجود دارد. معنای دیگر گذر این است که فقط به آنچه در تمدن غرب اتفاق افتاده است، اتکا کنیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) تاکید کرد: باید با علوم انسانی غربی آشنا شویم، نقاط قوت آن را دریابیم و به سمت افق های جدیدی که تمدن اسلامی طراحی کرده است، برسیم که البته کار سختی است. اگر با این منطق حرکت کنیم، نیاز به اقدام دیگری برای تکمیل مسیر وجود دارد؛ باید از منابع اسلامی نیز استفاده کنیم زیرا این منابع سرشار از روش ها و مدل ها و نظریات است که می تواند انسان را در حل مشکلات جامعه جهانی فراهم کند و این نیازمند به یک تبیین دقیق و نقشه راه است.

وی با بیان اینکه انسان ها همیشه درباره موضوعاتی که با آن روبرو می شوند، سوال دارند، گفت: پاسخ انسان به سوالات کلیدی که در ذهن دارد، هویت فرد را می سازد. وقتی نگاه به مبدا و معاد و نبوت را مشخص کند، هویت انسان ها را می سازد. تمام پاسخ هایی که به این سوالات کلیدی داده می شود را می‌توان در دو گروه تقسیم بندی کرد؛ مبنای یکسری از این پاسخ ها مادی گرایانه است و اگر هم مستقیما اراده الهی را نفی نکند، این اراده را هم ردیف اراده بشری می داند و مجموعه این تفکر را تمدن غربی می نامند. پاسخ های دسته دوم نیز ریشه الهی دارند که علوم انسانی اسلامی را تشکیل می دهند.