سهمیه کود NPK درکردستان بالغ بر ۱۰۴ هزارتن است

به گزارش خبرنگارمهر، خالد جعفری بعد از ظهر امروز سه شنبه در دومین جلسه ستاد تغذیه گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان در سنندج یکی از اولویت های سازمان درکشت پاییزه دراستان را برنامه ریزی برای تامین کود موردنیاز خواند و گفت: بی شک یکی از شاخص های کشاورزی پایدار تامین کود در راستای افزایش کیفیت تولیدات کشاورزی است.

وی عنوان کرد: یکی از رسالت های بخش ترویج سازمان آگاه سازی و اطلاع رسانی دقیق به بهره برداران بخش کشاورزی و توجیه آنها به مصرف درست و بهینه کود مورد نیاز اراضی کشاورزی آنها است.

وی بیان کرد: برای اینکه کود موردنیاز کشاورزان به موقع در اختیار آنها قرار داده شود می طلبد کارگزاری های توزیع کود دراستان تشویق و توجیه شوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان با اشاره به اینکه ۵۸۵ هزار هکتار از اراضی استان برای کشت پاییزه به کلزا، گندم و جو اختصاص می یابد، گفت: کلزا در مقایسه با سال گذشته که ۲ هزار هکتار بوده به ۵ هزار هکتار در سال زراعی آینده افزایش خواهد یافت.

جعفری سهمیه کود استان در سال جاری را ۱۰۴ هزار ۸۵۰ تن ذکر کرد و گفت: از این مقدار ۷۰ هزارو ۸۸۳ تن کود ازته، ۳۰ هزارو ۶۸۹ تن فسفاته و ۳۲۷۷ تن کود پتاس است.