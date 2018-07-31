تاریخ انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام کرد که انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور در تاریخ ۳۱ فروردین سال آینده برگزار خواهد شد.

«معاذالله دولتی»، معاون کمیسیون انتخابات افغانستان گفت که در نشست مشترک با احزاب سیاسی این کشور تصمیم گرفته شد تا انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ۳۱ فروردین سال آینده برگزار شود.

وی افزود که جزئیات بیشتر در مورد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، قرار است طی یک نشست خبری ارائه شود.

لازم به ذکر است که قرار بود که انتخابات پارلمانی و شورای شهرهای افغانستان نیز در تاریخ ۲۸ مهر سال جاری برگزار شود. اما به دلیل کمبود نامزدان زن و عدم ثبت نامزدان در شماری از شهرها، این انتخابات ممکن است به تاخیر انداخته شود.

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال ۲۰۱۹ برگزار خواهد شد. اما شماری از احزاب سیاسی و اعضای مجلس این کشور از تقلب در این انتخابات ابراز نگرانی می‌کنند. آنان تاکید دارند که نظام انتخاباتی از رای واحد غیر قابل انتقال به نظام چند بعدی تغییر کند.