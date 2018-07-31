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۹ مرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۲۱

نظارت ها بیشتر شود؛

نامه دیوان محاسبات به وزارت ورزش برای مدیریت ارزی در فدراسیون‌ها

نامه دیوان محاسبات به وزارت ورزش برای مدیریت ارزی در فدراسیون‌ها

دیوان محاسبات در نامه ای به وزارت ورزش درخواست کرد برای کاهش تقاضاهای هیجانی و غیرضرور، برنامه ریزی دقیقی در خصوص لزوم اردوهای تدارکاتی و نظارت بر تعداد افراد اعزامی صورت گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان ، دیوان محاسبات کشور در نامه ای به محمد رضا داورزنی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان با اشاره به افزایش نیازهای ارزی وزارت ورزش و جوانان ( فدراسیون ها و باشگاه ها ) درخواست کرد برای کاهش تقاضاهای هیجانی و غیرضرور، برنامه ریزی دقیقی در خصوص لزوم اردوهای تدارکاتی و نظارت بر تعداد افراد اعزامی (ورزشکار، مربی، همراه و ...) صورت گیرد.

در بخش دیگری از نامه دیوان محاسبات به وزارت ورزش و جوانان آمده است: موکداً می بایست در اختصاص سهمیه ارزی برای فدراسیون ها و باشگاه ها دقت نظر کافی را به عمل آورد و نسبت به نظارت دقیق و جامع بر پرداخت و هزینه کرد این مبالغ ارزی اقدامات لازم را صورت داد.

همچنین در این نامه تاکید شده است: «مستدعی است مراتب به نحوه مقتضی به کلیه واحدهای تابعه و زیرمجموعه آن دستگاه متبوع از جمله فدراسیون های ورزشی اعلام گردد.»

شایان ذکر است در راستای وظایف قانونی محوله، نظارت و رسیدگی لازم در این خصوص در دستور کار حسابرسی ورزشی این دیوان خواهد بود و مراتب به مراجع قانونی ذیربط گزارش و در صورت تخطی از قوانین و مقررات مربوطه، موضوع به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع خواهد شد.

کد مطلب 4362246
رضا خسروي

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