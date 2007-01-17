کار سیاسی در حوزه دارای ظرافت خاصی است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام حسینی بوشهری امروز چهارشنبه در دیدا با جمعی از روحانیون حزب موتلفه اسلامی با اشاره به ظرافتهای کار سیاسی در حوزه علمیه تأکید کرد: طلاب و روحانیون باید در کنار تحصیل نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی اشراف کامل داشته باشند.
وی در عین حال تصریح کرد:طرح اینکه یک حزب خاص مسائل سیاسی حوزه را به دست بگیرد دارای آسیبها و اشکالاتی است.
مدیر حوزه علمیه قم سرگذشت بعضی گروهها را یادآور شد و تصریح کرد: ما باید آحاد جامعه را به گونهای بسازیم که وقتی حزبی تشکیل میدهند بر اساس معیارها حرکت کنند و گرنه با وجود نظارت چند روحانی هم، آنها مطابق خواست خود حرکت خواهند کرد.
عضو جامعه مدرسین اقدامات انجام شده در مسیر روشنگری سیاسی حوزویان را در خور توجه ولی ناکافی دانست و با اشاره به جایگاه جامعه مدرسین گفت: جامعه مدرسین تلاش دارد ارتباط بیشتری با طلاب و روحانیون برقرار کند.
مدیر حوزه علمیه قم کار سیاسی در حوزه را ظریف و با اهمیت دانست.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام حسینی بوشهری امروز چهارشنبه در دیدا با جمعی از روحانیون حزب موتلفه اسلامی با اشاره به ظرافتهای کار سیاسی در حوزه علمیه تأکید کرد: طلاب و روحانیون باید در کنار تحصیل نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی اشراف کامل داشته باشند.
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