اعلام توقف عملیات نظامی دریایی به صورت یکجانبه از سوی الحوثی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، محمد علی الحوثی رئیس کمیته عالی انقلاب یمن طرح جدیدی را برای توقف جنگ ارائه کرد.

رئیس کمیته عالی انقلاب یمن از توقف عملیات نظامی دریایی به شکل یکجانبه در راستای فرصت دادن به ابتکار شخصیت های اسلامی خبر داد.

الحوثی طرح جدیدی در حساب کاربری توییتر خود مطرح کرد که خواستار توقف عملیات نظامی دریایی به صورت یکجانبه است و از ائتلاف عربی نیز می خواهد که عملیات نظامی دریایی را به مدت مشخص که قابل تمدید باشد به منظور جلوگیری از خونریزی یمنی ها متوقف کند.

رئیس کمیته عالی انقلاب یمن از امکان توقف عملیات نظامی در همه جبهه ها اگر طرحش با اقدام متقابل از سوی نیروهای وابسته به عبد ربه هادی منصور و نیروهای ائتلاف تحت سرکردگی سعودی ها همراه شود، خبر داد.

وی آورده است: از باب حفظ جان یمنی ها و توقف خونریزی و در راستای ارزش های و اصول دینی و انسان دوستانه و ارج نهادن به شعائر الهی و ماههای حرام و استجابت و تقویت تحرکات و تلاش هایی که در راستای صلح انجام می شود خواه طرح شخصیت های عربی و اسلامی یا نقشی که فرستاده سازمان ملل و کشورهای حامی صلح انجام می دهند؛ ما در طرح مان از طرفهای رسمی یمنی می خواهیم که دستور توقف عملیات نظامی دریایی به مدت مشخص و قابل تمدید در همه جبهه ها را صادر کنند. توقف عملیات نظامی دریایی در صورتی که ائتلاف عربستان دست به اقدام مشابهی بزند، قابل تمدید است.

الحوثی تاکید کرد: امیدواریم که این گام مورد اقبال رهبران ائتلاف ضد یمن واقع شود و آنها دست به اقدام مشابهی بزنند اگر خواهان صلح برای ملت یمن که از محاصره و جنگ رنج می برند هستند؛ بحرانی که بزرگترین بحران انسانی است به ویژه که به سطح گرسنگی و شیوع بیماری های واگیر رسیده است. این ساری و جاری از زمان اعلانش در صورتی که از سوی کشورهای متخاصم(ائتلاف ضد یمن) تشدید تنش در عملیات دریایی رخ ندهد.