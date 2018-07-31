به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر سه شنبه فیروز فاضلی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان و جمعی از هنرمندان پیشکسوت تئاتر با حضور در منزل حبیب پورسیفی از پیشکسوتان تئاتر اعضای جدید شورای نظارت بر نمایش استان معرفی شدند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در این جلسه با بیان اینکه تئاتر استان دارای ریشه است، اظهار کرد: در سال گذشته شاهد اجرای ۱۵۰ تئاتر در قالب ۹۷۰ اجرا در استان گیلان بوده ایم.

فیروز فاضلی در ادامه با بیان اینکه امروز شاهد این هستیم که تئاتر استان مسیر رو به جلو را طی می کند، افزود: برای توسعه فرهنگ و هنر باید هویت استان گیلان حفظ شود.

وی همچنین با تأکید برلزوم حضور بخش خصوصی در حوزه فرهنگ و هنر استان، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی با توجه به ظرفیت استان در این زمینه نباید از حضور در این عرصه بترسد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با اشاره به نیروی انسانی متخصص در این حوزه در استان، تصریح کرد: نقش اعضای شورای نظارت بر نمایش در اکران آثار فاخر بسیار مهم و حائز اهمیت است.

وی تأکید کرد: هر اثر حتی اگر مجوز اکران در شهر و استان خود را دارد برای اکران در استان گیلان باید از شورای نظارت برنمایش استان مجوز دریافت کند.

فاضلی در ادامه با بیان اینکه غرض ورزی در خور شأن اهالی فرهنگ و هنر نیست، گفت: باید تلاش کنیم تا تصمیمات بدون غرض و براساس تخصص و تجربه اتخاذ شود.

در پایان انوش نصرالله ماسوله، محسن محبوب بشری، حسن حامد، مهرانه به نهاد و زینب شعبانی به عنوان اعضای جدید شورای نظارت بر نمایش گیلان معرفی و از تلاش هیئت پیشین قدردانی شد.