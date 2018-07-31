وضعیت ذخیره سدهای مخزنی اصفهان مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود میرمحمد صادقی ظهر سه‌شنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان اصفهان با اشاره به بارش‌های سال آبی ۹۷- ۹۶ در اصفهان اظهار داشت: محل اصلی بارش در حوضه زاینده رود چلگرد است که تا تاریخ هشتم مردادماه ۷۶۲ میلی‌متر بارش در این بخش داشتیم.

وی افزود: سال قبل در چلگرد یک هزار و ۴۰۰ میلیمتر بارش داشتیم و بر این اساس بارش‌های سال جاری در این منطقه ۴۴ درصد کاهش داشته است.

کاهش ۴۶ درصدی بارش در محدوده میان حوضه‌ای

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان با اشاره به کاهش ۴۶ درصدی بارش در محدوده میان حوضه‌ای ابراز داشت: بارش‌های پیش بینی نشده اردیبهشت‌ماه بسیار کمک کننده بود اما همچنان با وضعیت کم‌آبی روبرو هستیم.

وی با بیان اینکه در ورزنه نیز ۳۰ درصد کاهش بارندگی وجود دارد، ابراز داشت: در سال آبی جاری در تمامی ماه‌ها به جز یک ماه کمتر از مینیمم بارش‌های ماهانه سال اخیر را شاهد بودیم.

آب سد زاینده‌رود نسبت به میانگین بلندمدت ۶۹ درصد کاهش داشته است

میرمحمدصادقی با بیان اینکه آب سد زاینده‌رود نسبت به میانگین بلندمدت ۶۹ درصد کاهش داشته است، اظهار داشت: آب پشت سد از ۳۳۷ میلیون متر مکعب در سال گذشته به هم ۲۹۰ میلیون مترمکعب رسیده است.

وی اضافه کرد: سال گذشته هزار و ۱۰۰ میلیون متر مکعب آب از سد رهاسازی شد اما حجم خروجی از سد در سال جاری ۴۱۰ میلیون متر مکعب بوده است.

وضعیت بحرانی سایر سدهای مخزنی استان

میرمحمدصادقی با تاکید بر وضعیت بحرانی سایر سدهای مخزنی استان گفت: به جز سد زاینده رود، وضعیت سایر سدهای مخزنی استان نیز بحرانی است به نوعی که سد حنا در سمیرم از ۵۰ میلیون متر مکعب حجم خود تنها ۲.۶ میلیون متر مکعب آب دارد.

وی اضافه کرد: همچنین سد گلپایگان که سال گذشته ۳۱ میلیون مترمکعب آب داشت اکنون حدود ۸.۱ میلیون متر مکعب آب در خود جای داده است.