به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، احمد صادقی در بازدید از معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان و مرکز اطلاع رسانی این معاونت، اظهار داشت: اطلاع رسانی سریع، صحیح و شفاف از عملکرد و اقدامات پلیس موجب افزایش احساس امنیت در جامعه و شهروندان خواهد شد، علاوه بر اینکه با اطلاع رسانی مطلوب می‌توان جایگاه، اعتبار و منزلت نیروی انتظامی را در جامعه ارتقاء داده و تقویت کرد.

وی افزود: عدم اطلاع رسانی به موقع، سبب انتشار شایعات در بین مردم و کاهش احساس امنیت در جامعه را در پی دارد، بنابر این اطلاع رسانی از عملکرد پلیس باید هوشمندانه و هدفمند باشد.

سرهنگ صادقی ادامه داد: امنیت روانی جامعه در گرو تبلیغات و اطلاع رسانی نوین است در ضمن آگاه سازی اجتماعی و عمومی رسانه‌ها خودکنترلی و پیشگیری اجتماعی در جامعه را به دنبال خواهد داشت.

وی اضافه کرد: رده‌های مختلف نیروی انتظامی با توجه به اینکه با اقشار گوناگون مردم در ارتباط مستقیم هستند، مملو از خبر است و بایستی در اطلاع رسانی پیشرو بوده و گوی سبقت را از سایر رسانه‌ها بربایند و واقعیت‌های جامعه را به افکار عمومی منعکس کنند.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان در بخش دیگری از سخنان خود، همیاری و مشارکت مردم با پلیس را عاملی مهم در رسیدن به امنیت دانست و از شهروندان خواست با عمل به وظایف خود و رعایت قانون و همکاری با خادمان خود در نیروی انتظامی، در استقرار نظم و امنیت پایدار نقش آفرینی کنند.