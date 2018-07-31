به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی تهران، مسعود خوانساری در واکنش به اتفاقات روزهای گذشته و به منظور هرچه بیشتر شفاف‌سازی و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده و تقلب اعلام کرد که اتاق تهران از هفته گذشته، فرایند پایش کارت‌های بازرگانی صادر شده توسط خود را آغاز کرده است.

رئیس اتاق تهران با تاکید بر این که همواره تمام مراحل قانونی صدور و تمدید کارت بازرگانی در این اتاق به طور کامل اجرا شده است گفت: با توجه به سیاست‌های ارزی جدید، اقبال به دریافت کارت بازرگانی بسیار زیاد شد و این هجوم که ناشی از تلاش برای دریافت ارز دولتی بود، ممکن بود شرایطی ایجاد کند که سوءاستفاده‌هایی نیز شکل بگیرد. در نتیجه اتاق تهران خود تصمیم گرفت تا کار پایش مجدد را آغاز کند.

خوانساری ادامه داد: در این پایش مجدد، تمام افرادی که دارای کارت بازرگانی بوده اما آدرس یا شماره تلفن و سایر مدارک ارائه شده توسط آنها با واقعیت تطبیق نداشته باشد، به فوریت مسدود خواهد شد و در صورت مشاهده هر تخلفی، متخلفان به مراجع ذی‌ربط معرفی خواهند شد.

رئیس اتاق تهران هم‌چنین با اشاره به محدودیت‌هایی که به تازگی از سوی دولت برای کاربرد کارت بازرگانی اعمال شده است، تاکید کرد که پایش این مساله در حیطه مسوولیت‌های اتاق نیست مگر این که اطلاعت مربوط به تخصیص‌های صورت گرفته از ابتدای سال در اختیار اتاق قرار گیرد.

خوانساری از بانک مرکزی درخواست کرد که کلیه گشایش‌هایی که از ابتدای سال صورت پذیرفته، به اتاق تهران اعلام شود تا برابر مصوبه دولت مبنی بر محدودیت در سقف کارت‌های یکساله و دوساله اقدام مقتضی صورت پذیرد.

لازم به ذکر است، برابر محدودیت‌هایی که دولت در کاربرد کارت‌های بازرگانی وضع کرده است دارنده کارت بازرگانی در سال اول تا سقف 500 هزار دلار و در صورت عملکرد مثبت در سال دوم تا سقف دو میلیون دلار اجازه واردات کالا دارند.