به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر صنعت ، معدن و تجارت در ابلاغیه ای با تاکید بر مواردی درخصوص بازبینی و کنترل ثبت سفارش های مربوط به واردات کالا در حوزه صنعت، معدن و تجارت و انطباق درخواست ها با مقدورات ارزی ، دستور نظارت کامل بر عملیات اجرایی از سوی معاونین خود را صادر کرد.

­محمد شریعتمداری همچنین با اشاره به لزوم توجه و دقّت بر اصالت و صلاحیت واردکننده با ملاحظه سوابق و مستندات تاکید کرده است: صرف داشتن کارت بازرگانی دلیل برتایید ثبت سفارش نیست و قطعاً بررسی سابقه یکساله وارد کننده (یعنی سابقه واردات در سال 1396 ) مگر برای واحدهای تولیدی شناخته شده دارای کارت بازرگانی در این مرحله الزامی است. همچنین رعایت مقررات و حدّهای تعیین شده مجاز برای واردات متناسب با سابقه صدورکارت ضروری است.

به گزارش وزارت صنعت، همچنین بنابر ابلاغ شریعتمداری قیمت اظهار شده در ثبت سفارش بر مبنای پیش فاکتور نباید از قیمت جهانی و عرفی کالای موردنظر باتوجه به سوابق خریدهای گذشته، بیشتر باشد ، اولویت ها و ضرورت های تعیین شده از سوی دولت و اهمیّت کالای وارداتی در تامین نیازهای ضروری و اساسی مواد اولیه تولیدات راهبردی باید به دقّت مدنظر باشد و اطمینان از میزان مقدار اعلام شده برای واردات متناسب با نیازهای داخلی و سقف ارزی تعیین شده در هر مقطع از سال مورد نظر باشد.

با این ابلاغیه همچنین باید مجموعه اقدامات و عملیات کارکنان به سهولت در دسترس واحدهای نظارتی وزارتخانه ازجمله حراست مرکزی و دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات قرار گرفته و امکان بازرسی و کنترل لحظه ای فراهم باشد.

وزیر صنعت ،‌معدن و تجارت در بخش دیگری از این ابلاغیه تاکید کرده است که نتیجه اقدامات هفتگی در قالب گروه بندی کالاهای هر اداره کل و ذکر تعداد ثبت سفارش، رقم کل موارد تایید شده و مواردی که رد و یا کاهش یافته اند باید به دفتر وی اعلام و گزارش شود .

طبق ابلاغیه اخیر شریعتمداری ، مراجعه ذینفعان به دفاتر و اماکن وزارتخانه برای این‌ منظور ممنوع است و باید به طور جدّی از سوی حراست ممانعت شود و مدیران و کارشناسان هم باید از پذیرش مراجعان به این منظور خودداری کنند.

بر این اساس در صورتی که ثبت سفارش کننده نسبت به فرایند رسیدگی و یا ردّ درخواست، معترض باشد تنها می تواند اصالتاً با ارایه مدارک شناسایی معتبر، به دبیرخانه رسیدگی به شکایت ثبت سفارش در اداره کل مقررات صادرات و واردات مراجعه و کتباً اعتراض خود را تسلیم کند ، این اعتراضات به معاونت ذیربط ارجاع و مورد رسیدگی قرار می یرد و عدر صورت نیاز پاسخ آن به صورت کتبی و توسط پست به نشانی متقاضی ارسال می شود.

شریعتمداری این ابلاغیه را خطاب به معاون صادراتی خود و رییس سازمان توسعه تجارت ایران ، معاون امور صنایع ، معاون امور معادن و صنایع معدنی و معاون امور اقتصادی و بازرگانی صادر کرده است .