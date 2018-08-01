ژاپن بدنبال توسعه روابط خود با روسیه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، ایستونوری انودورا، وزیر دفاع ژاپن در دیدار با همتای روسی خود در مسکو گفته است که کشورش بدنبال گسترش و تحکیم روابط دوجانبه خود با همسایه شمالی، یعنی روسیه است.

انودورا همچنین در جریان گفتگوی دوجانبه با سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه افزوده است که سال گذشته مسائل مهم و قالب توجهی در روابط دوجانیه توکیو و مسکو دنبال شد که نشان دهنده علاقه دو طرف به گسترش روابط است.

وزاری دفاع ژاپن و روسیه پیش از این در سال گذشته نیز دیدارهای دوجانبه‌ای را در فیلیپین برگزار و بر توسعه روابط دو طرف تاکید کرده بودند.

این نخستین سفر وزیر دفاع ژاپن به روسیه طی ۱۲ سال گذشته است.

روابط ژاپن و روسیه دارای فراز و نشیب‌های متعددی بوده است، اما طی چند سال گذشته دو طرف توسعه روابط بویژه در بخش‌های اقتصادی و تجاری را در دستور کار قرار داده‌اند. گفته می‌شود که روسیه ۱۰ درصد نیازهای گازی ژاپن را تامین می‌کند.

با این حال سفر وزیر دفاع ژاپن به روسیه نشان می‌دهد توسعه روابط دو کشور در حال گسترش به سایر حوزه‌های امنیتی و دفاعی است.