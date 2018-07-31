  1. استانها
  2. تهران
۹ مرداد ۱۳۹۷، ۱۹:۵۳

مدیر عامل آب و فاضلاب استان تهران:

۳۵ درصد آب استان تهران در بخش شرب مصرف می شود/۵۱ درصد بخش کشاورزی

۳۵ درصد آب استان تهران در بخش شرب مصرف می شود/۵۱ درصد بخش کشاورزی

تهران- مدیر عامل آب و فاضلاب استان تهران با بیان این که ۳۵ درصد آب استان تهران در بخش شرب مصرف می شود، گفت: ۵۱ درصد آب استان تهران در بخش کشاورزی و مابقی در بخش صنعت و بهداشت مصرف می شود.

محمدرضا بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در تهران در حال حاضر در وضعیت سبز و نقطه سر به سر قرار داریم و شرایط عادی است و منابع آب به اندازه کافی وجود دارد، اما در حال حاضر در نقطه پایانی قرار داریم و اگر مصرف کنترل نشود، وارد منطقه زرد و کاهش فشار آب منازل خواهیم شد.

وی افزود: تاکنون حدود ۱۰ میلیون متر مکعب افزایش مصرف داشته این و اگر این روند ادامه داشته باشد، ممکن است در برخی مناطق دچار مشکل شویم.

مدیر عامل آب و فاضلاب استان تهران با بیان این که کاهش فشار در صورت مصرف آب در تهران دور از انتظار نیست، گفت: در شهرستان های غربی تهران شاهد افت فشار و حتی قطعی آب بودیم.

وی افزود: ۹۰ درصد مصرف آب شهر تهران مصرف شرب است، در کل کشور ۷ الی ۸ درصد مصرف آب به منظور شرب است، اما در استان تهران به دلیل تراکم بالای جمعیت ۳۵ درصد مصرف آب به منظور شرب، ۵۱ درصد کشاورزی و مابقی صنعت، خدمات و بهداشت است.

بختیاری اضافه کرد: در کشور ۹۰ درصد مصرف آب در بخش کشاورزی است، در این بخش آبیاری های قطره ای و خروج از آبیاری غرقابی و سنتی آغاز شده است و تهران رتبه اول کشور را در این زمینه دارد، اما تا نقطه ایده آل فاصله داریم.

کد مطلب 4362515

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها