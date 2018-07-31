جابری انصاری: حضور ایران در سوریه به توافق دمشق- تهران بستگی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، «حسین جابری انصاری» معاون وزیر خارجه ایران امروز سه‌شنبه در مصاحبه با خبرگزاری تاس اعلام کرد: نشست بین‌ المللی صلح در شهر سوچی روسیه، نقش مهمی در پیشبرد صلح در سوریه ایفا خواهد کرد.

معاون وزیر خارجه ایران در این مصاحبه گفت: مایلم بگویم این نشست نتیجه نسبتاً خوبی داشت. نشست مذکور فرصت خوبی برای ادامه توافقات میان سه کشور تضمین‌کننده آتش‌بس سوریه (ایران، روسیه و ترکیه) در راستای پیشبرد روند عادی‌سازی اوضاع در سوریه بود تا این کشور در نهایت بتواند به صلح همه‌ جانبه دست یافته و بر بحرانی که با آن مواجه شده فائق آید.

وی در ادامه تصریح کرد: حضور بیشتر ایران در سوریه به توافقات میان دولت سوریه و ایران، شرایط میدانی و نیز اوضاع سیاسی در سوریه بستگی خواهد داشت.