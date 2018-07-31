  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۹ مرداد ۱۳۹۷، ۲۱:۲۲

جابری انصاری: حضور ایران در سوریه به توافق دمشق- تهران بستگی دارد

جابری انصاری: حضور ایران در سوریه به توافق دمشق- تهران بستگی دارد

معاون وزیر خارجه ایران در اظهاراتی اعلام کرد که حضور تهران در سوریه به توافق دو کشور بستگی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «حسین جابری انصاری» معاون وزیر خارجه ایران امروز سه‌شنبه در مصاحبه با خبرگزاری تاس اعلام کرد: نشست بین‌ المللی صلح در شهر سوچی روسیه، نقش مهمی در پیشبرد صلح در سوریه ایفا خواهد کرد.

معاون وزیر خارجه ایران در این مصاحبه گفت:  مایلم بگویم این نشست نتیجه نسبتاً خوبی داشت. نشست مذکور فرصت خوبی برای ادامه توافقات میان سه کشور تضمین‌کننده آتش‌بس سوریه (ایران، روسیه و ترکیه) در راستای پیشبرد روند عادی‌سازی اوضاع در سوریه بود تا این کشور در نهایت بتواند به صلح همه‌ جانبه دست یافته و بر بحرانی که با آن مواجه شده فائق آید.

وی در ادامه تصریح کرد: حضور بیشتر ایران در سوریه به توافقات میان دولت سوریه و ایران، شرایط میدانی و نیز اوضاع سیاسی در سوریه بستگی خواهد داشت.

کد مطلب 4362564

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها