افزایش ریسک ابتلا به سرطان پوست در بیماران پیوند عضو

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر «کریستینا لی چانگ»، سرپرست تیم تحقیق از مرکز بیماران پیوند عضو درکسل در فیلادلفیا، در این باره می گوید: «افرادی که پیوند عضو می شوند باید بقیه عمرشان داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی دریافت کنند و از اینرو برای بدن شان مقابله با بیماری ها از جمله سرطان پوست دشوار می شود.»

وی در ادامه می افزاید: «از سوی دیگر برخی از این داروها پوست را به شدت در مقابل اشعه های ماوراءبنفش خورشید حساس تر می کنند که می تواند موجب افزایش ریسک سرطان پوست در بیماران شود.»

بیماران پیوندی با بالاترین میزان ریسک سرطان پوست شامل افراد دارای پوست روشن تر، مردان و هر فرد دارای سابقه سرطان پوست قبل از پیوند هستند. افرادی هم که عضو جدید را در سن ۵۰ سال به بالا دریافت کرده یا دارای پیوند ریه یا قلب بوده اند در معرض ریسک بالاتر قرار دارند.

چانگ در ادامه می افزاید: «برای تمامی بیماران پیوند عضو لازم است که از ریسک سرطان پوست آگاه باشند. آنها باید از قرارگیری در معرض نور خورشید اجتناب نمایند و همواره بدن شان را از لحاظ وجود علائم سرطان پوست بررسی کنند تا بتوانند بیماری شان را زودهنگام تشخیص دهند.»

همچنین محققان توصیه می کنند این گروه از بیماران همواره تحت نظر متخصص پوست باشند تا فاکتورهای پرخطر سرطان پوست را در آنها ارزیابی نماید.