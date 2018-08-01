قرص های خواب گزینه مناسبی برای مبتلایان به زوال عقل نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محققان در این مطالعه، داده های حدود ۳۰۰۰ بیمار مبتلا به زوال عقل را که داروهای خواب zolpidem، zopiclone و zaleplon (معروف به داروهای Z) مصرف می کردند را با حدود ۱۷۰۰ بیماری که دارو مصرف نمی کردند مقایسه کردند.

مطالعه نشان داد افرادی که داروهای خواب مصرف می کردند ۴۰ درصد بیشتر در معرض هر نوع شکستگی قرار داشتند و هرچقدر دوز دارو مصرفی بیشتر می شد این ریسک نیز افزایش می یافت.

محققان اذعان می کنند شکستگی، بخصوص شکستگی لگن، موجب افزایش ریسک مرگ زودهنگام می شود.

«کریس فاکس»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه ایست آنگلیا بریتانیا، در این باره می گوید: «حدود نیمی از افراد مبتلا به زوال عقل، با مشکل خواب روبرو هستند و اغلب در طول شب از خواب بیدار می شوند. این مسئله می تواند به شدت بر کیفیت زندگی بیمار و همچنین افراد مراقب بیمار تاثیر گذارد.»

وی در ادامه می افزاید: «داروهای Z معمولا برای کمک به درمان بیخوابی تجویز می شوند اما تصور می شود این داروها موجب افزایش گیجی و مشکلات دیگری همچون زمین خوردن و شکستگی می شود. افراد مبتلا به زوال عقل بسیار در این زمینه آسیب پذیر هستند.»

فاکس می گوید: «توصیه می کنیم افراد مبتلا به زوال عقل اگر می توانند اختلال خواب شان را مدیریت کنند، تا حدامکان از مصرف داروهای Z اجتناب نمایند.»