برگزاری چهل و یکمین دوره مسابقات استانی قرآن کریم با حضور۲۰۰ نفر

حجت الاسلام ستار علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری چهل و یکمین دوره مسابقات استانی قرآن کریم، اظهار کرد: این مسابقات در دو بخش بانوان و آقایان از روز گذشته آغاز شده است.

وی با بیان اینکه در این دوره از مسابقات در مجموع ۲۰۰ قاری شرکت دارند، افزود: از این تعداد ۸۰ نفر بانوان و ۱۲۰ نفر نیز آقایان هستند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان با اشاره به اینکه قاریان خواهر در رشته های حفظ ۵، ۱۰، ۲۰ و ۳۰ جزء قرآن کریم، قرائت، ترتیل و دعاخوانی روز گذشته با هم رقابت پرداختند، گفت: از این میان 9 نفر برگزیده در این مرحله از مسابقات به مسابقات کشوری راه می یابند.

وی خاطرنشان کرد: امروز نیز ۱۲۰ نفر از قاریان برادر در رشته های اذان، تفسیر، حفظ ۵، ۱۰، ۲۰ و۳۰جزء قرآن کریم، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، دعا خوانی، مقطع خوانی گروهی قرآن، همسرایی و تواشیح، حفظ حدیث، معارف و حفظ موضوعی قرآن کریم باهم رقابت می پردازند.

حجت الاسلام علیزاده در ادامه با اشاره به اینکه این دوره از مسابقات به مدت سه روز برگزار می شود، تصریح کرد: ۱۶ داور بومی و غیر بومی در چهل و یکمین دوره مسابقات استانی قرآن کریم حضور دارند.