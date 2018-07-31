به گزارش خبرنگار مهر، علی اخلاقی عصر سه‌شنبه در بازدید از پروژه‌های حوزه سلامت بخش بردخون با تقدیر از سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر اظهار داشت: شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر خدمات خوبی به جامعه هدف خود ارائه می‌دهد که باعث رضایت‌مندی شهروندان شده و این مرهون تلاش بسیار زیاد پرسنل زحمتکش این مجموعه است.

وی افزود: اعتبارات مناسبی برای نوسازی، تعمیر و تجهیز خانه‌های بهداشت و پایگاه سلامت در این بخش تخصیص یافته و خوشبختانه اقدامات موثری در این راستا انجام شده است.

بخشدار بردخون با اشاره به پروژه‌های فعال در حوزه سلامت این بخش گفت: در دولت تدبیر و امید و با اجرای طرح تحول سلامت اورژانس ۱۱۵ بردخون، پایگاه سلامت بردخون، خانه بهداشت روستاهای مغدان، شهنیا و آبکش بازسازی و تمامی خانه های بهداشت و مرکز خدمات جامع سلامت بردخون تجهیز شده است.

اخلاقی ادامه داد: حوزه سلامت بخش بردخون بسیار فعال و پویا است و اقدامات خوب زیرساختی در آن انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: در بخش بردخون یک مرکز خدمات جامع سلامت، ۵ خانه بهداشت، یک پایگاه سلامت، ۲ پایگاه فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ و یک واحد دندانپزشکی فعال است که به جمعیتی بالغ بر ۱۲ هزار نفر خدمات بهداشتی درمانی ارائه می‌دهد.