  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۳:۴۱

سقوط هواپیمای مسافربری در مکزیک/ سرنشینان نجات یافتند

یک هواپیمای مسافربری متعلق به خط هوایی مکزیک با ۱۰۱ سرنشین، اندکی پس از برخاستن از باند فرودگاهی در مکزیک، سقوط کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، طبق گفته های مقامات مکزیک و تصاویر منتشره در رسانه های اجتماعی یک هواپیمای مسافربری متعلق به خط هوایی «آئورومکزیکو» روز سه شنبه اندکی پس از برخاستن از باند فرودگاهی در ایالت دورانگو مکزیک، سقوط کرد.

نکته جالب توجه آن است که به گزارش مقامات ذیربط، تمام سرنشینان این هواپیما از این حادثه جان سالم بدر بردند.

خط هوایی آئورومکزیکو در حساب توئیتری خود نوشت که پرواز شماره ۲۴۳۱ این خط هوایی قرار بود طبق برنامه از فرودگاه «گوادالوپ ویکتوریا» به مقصد مکزیکوسیتی پرواز کند.

این هواپیما با ۹۷ مسافر و چهار خدمه پس از برخاستن از باند فرودگاه در حدود ساعت ۴ بعدازظهر به وقت محلی سقوط کرد.

بنابر گزارشها، دست کم ۸۰ تن از سرنشینان این هواپیما در بیمارستان تحت مداوا قرار گرفتند.

کد خبر 4362614

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها