سقوط هواپیمای مسافربری در مکزیک/ سرنشینان نجات یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، طبق گفته های مقامات مکزیک و تصاویر منتشره در رسانه های اجتماعی یک هواپیمای مسافربری متعلق به خط هوایی «آئورومکزیکو» روز سه شنبه اندکی پس از برخاستن از باند فرودگاهی در ایالت دورانگو مکزیک، سقوط کرد.

نکته جالب توجه آن است که به گزارش مقامات ذیربط، تمام سرنشینان این هواپیما از این حادثه جان سالم بدر بردند.

خط هوایی آئورومکزیکو در حساب توئیتری خود نوشت که پرواز شماره ۲۴۳۱ این خط هوایی قرار بود طبق برنامه از فرودگاه «گوادالوپ ویکتوریا» به مقصد مکزیکوسیتی پرواز کند.

این هواپیما با ۹۷ مسافر و چهار خدمه پس از برخاستن از باند فرودگاه در حدود ساعت ۴ بعدازظهر به وقت محلی سقوط کرد.

بنابر گزارشها، دست کم ۸۰ تن از سرنشینان این هواپیما در بیمارستان تحت مداوا قرار گرفتند.