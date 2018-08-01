هشدار رئیس شورای امنیت درباره وقوع جنگ جدید در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، اولوف اسکوگ رئیس سوئدی شورای امنیت طی کنفرانس مطبوعاتی که در مقر دایم سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد، خاطر نشان کرد که «ما هر روز به وقوع جنگ جدید در غزه نزدیک‌تر می شویم و وضعیت؛ به ویژه برای فلسطینیان ساکن غزه خطرناک‌تر می شود.»

وی افزود:«هر کدام از ما خبرهایی درباره وجود طرح صلح شنیده است، اما هیچ کس از جزئیات آن خبر ندارد و شک و تردیدهای زیادی درباره آن وجود دارد. ما معتقدیم که هر روز از صلح دورتر می شویم و ما در سوئد نیز با قانون قومیت یهودی کشور اسرائیل مخالفت کردیم و معتقدیم که این قانون ما را از راه صلح دورتر می کند.

نماینده دائم سوئد در شورای امنیت همچنین تصریح کرد که وضعیت بسیار خطرناک است و من فکر می کنم که شورای امنیت اقدامات کافی در زمینه منازعه فلسطینی ـ اسرائیلی انجام نداده است.

رژیم صهیونیستی بیش از ۱۲ سال است که باریکه غزه را تحت محاصره شدید زمینی و دریایی قرار داده است که این مساله در کنار ۳ جنگ ویرانگر علیه این منطقه باعث شده است ساکنان غزه در وضعیت معیشتی و بهداشتی بسیار وخیمی به سر ببرند؛ به طوری که از اواخر ماه مارس گذشته بیش از ۱۵۰ نفر جان خود را در جریان تظاهرات های حق بازگشت از دست داده اند.