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۲۷ دی ۱۳۸۵، ۱۸:۵۱

هشدار اردوغان به کردها در خصوص کنترل کرکوک

هشدار اردوغان به کردها در خصوص کنترل کرکوک

رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به کردهای عراق درخصوص کنترل شهر نفت خیز کرکوک هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیوآناتولین چاپ ترکیه، اردوغان همچنین تاکید کرد که آنکارا درخصوص افزایش تنش بین کردها، ترکمن ها و عرب ها در شهر کرکوک بی تفاوت نخواهد بود.

کردها نیز به نوبه خود آنکارا را متهم به دخالت در امور داخلی کرکوک کرده اند.

به گزارش مهر، ترکیه در روزهای اخیر نگرانی خود را درخصوص وضعیت کرکوک به ویژه تلاش برای تغییر بافت جمعیتی این منطقه اعلام کرده است.

همچنین گزارش ها حاکی از آن است که پارلمان این کشور درصدد برگزاری نشستی محرمانه در این باره است.

 اردوغان با اشاره به خدمات کشورش به 500 هزار کردی که پس از شکست اوایل سال 1991 و آواره شدن آنها، گفت که ترکیه نمی تواند گفته ها و اظهاراتی را که از ترکیه انتقاد می کند، هضم کند.

 

کد مطلب 436262

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