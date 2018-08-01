درز اطلاعات مربوط به تازه ترین جنگ افزارهای ارتش رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کانال عبری زبان Hadashot، تعدادی از سربازان ارتش رژیم صهیونیستی به تازگی اطلاعات نظامی مهمی را درز دادند.

این سربازان عکس های مربوط به یک فروند جنگنده فوق پیشرفته در داخل یک آشیانه زیر زمینی در حومه پایگاه هوایی نفاطیم را در اینترنت منتشر کردند، این عکس ها نشان می دهد که یک مسئول خارجی سوار بر این جنگنده است.

این منبع خاطرنشان ساخت که این سربازان همچنین تصاویر مربوط به یک دستگاه تانک محرمانه در منطقه بلندی های جولان را در شبکه اینترنت به نمایش گذاشتند.

این اقدام در حالی صورت می گیرد که ارتش رژیم اشغالگر قدس در حال حاضر با چالش های زیادی از جمله گسترش اعتیاد در میان سربازان، سرقت اسلحه، فرار سربازان از پادگان ها و خودداریآنان از پیوستن به یگان های جنگی مواجه است که همین مساله مقامات نظامی اسرائیل را به شدت نگران کرده است.