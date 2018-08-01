به گزارش خبرنگار مهر، هدایت صفری شامگاه سه شنبه در جمع عضای شورای زکات استان، به فرهنگسازی زکات در جامعه تأکید کرد و گفت: خوشبختانه فرهنگ پرداخت زکات در استان زنجان به خوبی جاافتاده است.
وی از رشد ۱۸ درصدی پرداخت زکات در استان زنجان طی چهار ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: استان زنجان رتبه پنجم در بحث جمعآوری زکات را دارد.
مدیرکل کمیته امداد استان زنجان گفت: توسعه و ترویج فرهنگ پرداخت زکات در جامعه باید به جد موردتوجه قرار گیرد و احیاء فریضه الهی زکات در جامعه نیازمند عزم و همت همگانی است.
صفری تأکید کرد: ترویج، فرهنگسازی و جمعآوری زکات از شاخصهای اثرگذار در اقتصاد مقاومتی است.
وی ابراز کرد: طی چهار ماهه سال جاری بیش از ۴۷ میلیارد ریال زکات در استان جمعآوریشده و این میران زکات برای ۲۲ فقره جهیزیه. ۱۸ مورد کمک دانشآموزی و دانشجویی و ۱۶۷ مورد برای درمان بیماران صعب الا علاج هزینه شده است.
مدیرکل کمیته امداد استان زنجان گفت: این میزان زکات جمعآوریشده زکات واجب و مستحبی بوده است و مردم مشارکت خوبی در بحث پرداخت زکات دارند.
نظر شما