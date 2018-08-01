«مقتدی صدر» ۴۰ پیش شرط برای انتخاب نخست وزیر آتی عراق اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری رووداو، «مقتدی صدر» رهبر جریان صدر تکلم به دو زبان، نداشتن تابعیت دوگانه و عدم شرکت در انتخابات سالهای آینده را از جمله شروط لازم برای انتخاب نخست وزیر بعدی عراق برشمرد.

در واقع، مقتدی صدر روز سه شنبه فهرستی از ۴۰ پیش شرط برای انتخاب نخست وزیر بعدی عراق را منتشر کرد.

وی در ابتدای این فهرست تأکید کرد که پس از طی یک مسیر طولانی در روند اصلاحات سیاسی و اجتماعی، همگان باید برای کمک به عراق جهت عبور از چالشهای سیاسی «دشوار و خطرناک»، «حساس و محتاط باشند».

صدر همچنین گفت که بسیاری از شخصیتهای سیاسی تغییر کرده اند و بسیاری از عناصر «فاسد» به دست عدالت سپرده شده اند، و افزود که «روح اعتراض» در جان مردم عراق جای گرفته است؛ امری که از اعتراضات خیابانی آنان و مطالبه حقوقشان کاملاً آشکار است.

مقتدی صدر این ۴۰ پیش شرط را «اصول اولیه ای... خواند که از قابلیت تبدیل شدن به بیانیه اتحاد برخوردار است».

برخی از این شروط عبارتند از: ۱- برخورداری از استقلال و عدم عضویت در پارلمان ۲- نداشتن تابعیت دوگانه ۳- مقبولیت در سطح ملی و مشهور به برخورداری از مواضع وطن دوستانه ۴- برخورداری از اختیارات کامل قانونی برای انجام وظایف محوله بدون مداخله حزب متبوع. ۵- عدم شرکت در انتخابات سالهای آتی. ۶- عدم فعالیت در خطوط قومی، فرقه ای، ملی یا حزبی. ۷- عدم تسلیم در برابر فشارهای خارجی که ناقض حاکمیت عراق است. ۸- برخورداری از حسن شهرت و تکلم به بیش از یک زبان. ۹- عادل و دادگر بودن و عدم توسل به اقدامات سبعانه علیه هر فرد یا گروه. ۱۰- تلاش برای پایان دادن به مداخله حزبی در ستادهای مشترک دولت.