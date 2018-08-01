شهادت ۱۹۲ فلسطینی به دست صهیونیستها از آغاز سال جاری تاکنون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری وفا، ارتش رژیم اشغالگر قدس از آغاز سال جاری تاکنون ۱۹۲ فلسطینی را درکرانه باختری و نوار غزه به شهادت رسانده است.

انجمن ملی خانواده‌های اسرای فلسطین طی گزارشی ضمن اشاره به این مطلب، افزود که از مجموع ۱۹۲ شهید ۱۷۲ تن از اهالی نوار غزه و ۱۹ تن دیگر از اهالی کرانه باختری می باشند.

در این گزارش می‌خوانیم که از مجموع ۱۹۲ شهید ، ۳۲ تن را کودکان زیر ۱۸ سال تشکیل می‌دهند که لیلی انور الغندور ۸ ماهه خردسال‌ترین شهید و ادریس شاکر حامد جبارین ۶۰ ساله مسن‌ترین شهید می‌باشند.

ارتش رژیم صهیونیستی هنوز جنازه ۱۰ تن از فلسطینیانی که در سال جاری به شهادت رسیده‌اند را به خانواده‌هایشان تحویل نداده است.