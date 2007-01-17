ابومسلم در دیداری تدارکاتی مقابل شهرداری بندر عباس متوقف شد

به گزارش خبرنگارمهر، تیم فوتبال ابومسلم خراسان که بمنظور برپایی اردوی آماده سازی به هرمزگان سفرکرده است ،عصر امروز در دیداری تدارکاتی مقابل شهرداری بندرعباس به تساوی 1-1 دست یافت.

دراین دیدار که در ورزشگاه تختی شهر بندرعباس و به قضاوت سهراب ساعی انجام شد، ابتدا تیم ابومسلم دردقیقه 18 توسط "دانش دوست" به گل برتری رسید اما "اسماعیل سبزی" دردقیقه 80 گل تساوی تیم میزبان را به ثمر رساند.

تیم فوتبال شهرداری بندرعباس با هدایت مجید نامجومطلق صدرنشین گروه دوم مسابقات لیگ دسته اول جام آزادگان است و خود را برای حضور در نیم فصل دوم این رقابتها آماده می کند.



گفتنی است اردوی 6 روزه تیم فوتبال ابومسلم ازیکشنبه هفته جاری دربندرعباس آغاز شده ، دو روز دیگر به پایان می رسد و کاروان ابومسلم ساعت 11 صبح جمعه به مشهد بازمی گردد.