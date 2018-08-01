سناریوهای جنگ آتی/ هزاران اسرائیلی مجبور به فرار می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، پیش بینی می شود که در جنگ آتی بین مقاومت فلسطین و رژیم صهیونیستی روزانه صدها موشک از نوار غزه روانه اراضی اشغالی شود و سامانه های دفاعی این رژیم قادر به ساقط کردن این موشک ها با توجه به حجم گسترده آن نباشند.

بر اساس این گزارش هزاران اسرائیلی در نتیجه این حملات مجبور به ترک خانه های خود و فرار به پناهگاه ها می شوند. محافل صهیونیستی همچنین می گویند احتمال دارد جریان برق نیز به سبب توقف فعالیت سکوهای گازی قطع شود.

این از جمله سناریوهای جنگ در جبهه شمالی است که ارتش رژیم صهیونیستی چند هفته پیش در جلسه با مسئولان کابینه امنیتی ارائه داده است. ارتش رژیم صهیونیستی در این جلسه سناریوهای مربوط به جنگ در جبهه شمالی و پیامدهای آن بر جبهه داخلی این رژیم را مطرح کرده است.

یکی از افسران ارتش صهیونیستی در این جلسه به تشریح خسارت های احتمالی ناشی از وقوع جنگ در جبهه شمالی با حزب الله پرداخت و تاکید کرد که این جنگ ممکن است ۱۰ روز، ۳ هفته و یا حتی بیش از یک ماه طول بکشد. وی اطلاعاتی را با هدف تأمل در مسائل امنیتی در اختیار وزرای دولت رژیم صهیونیستی قرار داد.