رتبه نخست گلستان در رشد نمرات نهایی/ ورود ۴۱۰ نیروی جدید

احسان گوهری راد، شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگارارن استان، اظهار کرد: امسال در گلستان هزار و ۲۰۰ فرهنگی بازنشسته می شوند که از این تعداد هزار و ۵۰ نفر آنان معلمانی هستند که سر کلاس می رفتند.

گوهری راد با بیان این که امسال ۴۱۰ نیروی جدید وارد آموزش و پرورش استان می شوند، گفت: ورودی دانشگاه تربیت معلمان استان گلستان از کنکور سراسری ۶۶۰ است که در چهار سال آینده تعداد مناسبی جذب آموزش و پرورش استان خواهند شد.

وی در خصوص مدارس غیر دولتی توضیح داد: حدود ۱۳.۸ درصد مدارس استان غیردولتی هستند که بیش از ۴۰ هزار دانش آموز در آن تحصیل می کنند و شهرهای گرگان و بندرگز دارای بیشترین تعداد این نوع آموزشگاه هستند.

سرانه کتابخانه و مکان های مکمل در مدارس استان به شدت پایین است

مدیرکل آموزش و پرورش استان گلستان در پاسخ به میزان کمبود فضاهای مکمل آموزشی تصریح کرد: سرانه کتابخانه و مکان های مکمل در مدارس استان به شدت پایین است.

وی گفت: استان گلستان در آزمون نهایی سال گذشته، بیشترین رشد را در کشور داشت و رتبه هشتم را در کشور دارا است، البته در برخی دروس از میانگین کشوری فاصله داریم.

گوهری راد با اشاره به نارضایتی در قبولی کنکور دانش آموزان گلستانی، افزود: شاید کنکور ملاک ارزیابی دقیق و درستی از موفقیت آموزشی نباشد اما یکی از ملاک هاست و استان گلستان در سال گذشته جزو ۱۰ استان آخر کشور بوده است.

وی اضافه کرد: انتظار داریم با جهش علمی در سال های اخیر شاهد موفقیت و ارتقاء رتبه کنکور استان گلستان باشیم.