آماده معاوضه زمین دبیرستان طالقانی گرگان با ارزش برابر هستیم

تربتی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: زمین جنب فرمانداری (دبیرستان طالقانی)، برای آموزش و پرورش گرگان به عنوان یک درآمد اختصاصی و مهم است.

وی افزود: این زمین از لحاظ جایگاه استراتژیک و مهم محسوب می شود و نمی توانیم به راحتی آن را در اختیار دستگاه دیگری قرار دهیم.

تربتی نژاد با بیان این که این کار نیاز به اقدام کارشناسانه دارد، ادامه داد: اگر زمینی با این همین موقعیت و ارزش ریالی به آموزش و پرورش گرگان از طرف شهرداری پیشنهاد شود می توانیم برای واگذاری آن اقدام کنیم اما تا به حال چنین موقعیتی پیشنهاد نشده است.

گفتنی است دبیرستان طالقانی گرگان که در جوار فرمانداری قرار دارد و اکنون به پارکینگ تبدیل شده است جزو طرح شهرداری برای توسعه فضای سبز پارک شهر محسوب می شود.

با روی کار آمدن فرماندار جدید در گرگان، صفوی برای جابجایی فرمانداری و تبدیل به آن فضای سبز اعلام آمادگی کرد و از آموزش پرورش گرگان هم خواست با همراه شدن در این طرح و واگذاری زمین مدرسته طالقانی به توسعه فضای سبز گرگان کمک کند.