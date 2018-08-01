افزایش ۱۱ درصدی مراجعه برای اهدای خون در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اکبری دهبالایی شامگاه سه شنبه در دیدار تعدادی از کارکنان این مرکز با استاندار ایلام که با مناسبت ۹ مردادماه سالروز اهدای خون برگزار شد، اظهار کرد: استان ایلام در حوزه اهدا کنندگان مستمر خون با ۵۴ درصد اهدا کننده مستمر نیز در زمره استان های برتر قرار دارد.

وی ادامه داد: شاخص اهدای خون در استان ایلام به ازای هر یک هزار نفر ۲۸ نفر است در حالیکه متوسط شاخص کشور ۲۶ نفر به ازای یک هزار نفر است.

مدیر پایگاه اتقال خون ایلام به عملکرد صورت گرفته در سال جاری اشاره کرد و گفت: در چهار ماهه نخست امسال شاهد افزایش ۱۱ درصد مراجعات مردمی برای خون گیری به نسبت دوره مشابه پارسال بودیم.

اکبری دهبالایی اضافه کرد: طی مدت یاد شده چهار هزار و ۷۰۰ مورد خونگیری از مردم نوعدست استان ایلام برای کمک به بانک خون استان و تامین نیازهای بیماران انجام گرفته است.

وی یکی از برنامه های این پایگاه را گرفتن پلاکت و پلاسمای مجزا از مراجعه کنندگان عنوان کرد و تاکید کرد: به جای گرفتن خون کامل از مراجعه کنندگان تنها اجزای خون مورد نیاز مراکز درمانی همچون پلاکت و پلاسما دریافت می شود.