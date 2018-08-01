۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۸:۲۹

سوزانده شدن کتب تکفیری در دمشق و غوطه شرقی

مدیر دفتر وزیر اوقاف سوریه از کشف و سوزانده شدن تمامی کتب تکفیری در دمشق و غوطه شرقی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «نبیل سلیمان» مدیر دفتر وزیر اوقاف سوریه اعلام کرد که دمشق و غوطه شرقی از کتب وهابی و فتواهای صادره از سوی گروه تروریستی داعش و جبهه النصره خالی شده است.

وی در ادامه افزود: بعد از آنکه مناطق مختلف به دست ارتش سوریه آزاد شد عملیات پاکسازی این مناطق نیز آغاز شد. نیروهای سوری تمام مساجد را در غوطه شرقی که تبدیل به محل استفاده داعش و النصره برای گسترش تفکرات تروریستی شده بود پاکسازی کردند. تروریستها تفکرات ابن تیمیه، ابن عبدالوهاب و دیگر نظریه پردازان تکفیری را گسترش می دادند.

سلیمان تاکید کرد: بسیاری از کتبی که این تفکرات را گسترش می داد کشف و سوزانده شد تا به دست دیگران نیفتد. از سال ۲۰۱۲ استفاده از این کتب در سوریه ممنوع شده است.

تروریستها در سوریه بر اساس همین تفکرات و فتواها خون بسیاری از بی گناهان را ریختند.

