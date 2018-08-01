️اختصاص بالگرد دوم اورژانس به استان ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، اختصاص بالگرد دوم اورژانس به استان ایلام ره آورد دیدار معاون امور عمرانی استانداری ایلام با رئیس سازمان اورژانس کشور بود.

کرمی معاون عمرانی استانداری ایلام با دکتر کولیوند رئیس سازمان اورژانس کشور دیدار کرد و در این دیدار اختصاص قطعی بالگرد دوم اورژانس به استان نهایی شد.

کرمی با تاکید بر اینکه در این زمینه در استان هم کارهای خوبی در جهت فراهم کردن استقرار همیشگی بالگرد ها در استان انجام گرفته است، تصریح کرد: احداث آشیانه و پدبالگرد در زمینی به وسعت ۲ هکتار در مجاورت فرودگاه ایلام از اقدامات زیربنایی مهم در این خصوص است.

وی از توجه ویژه رئیس سازمان اورژانس کشور به استان در زمینه اختصاص بالگرد و همچنین ۱۴ دستگاه آمبولانس تقدیر و تشکر کرد.

در این دیدار استاندار ایلام هم به صورت تلفنی با دکتر کولیوند ارتباط برقرار کرد و از زحمات ایشان قدردانی به عمل آورد.