۵ کتابخانه عمومی در ایلام به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرمانداری دهلران، مراد جلیلیان در نشست با فرماندار دهلران گفت: ۱۰ باب کتابخانه عمومی در استان با پیشرفت بین ۷۰ تا ۹۰ درصد در حال احداث است که پنج باب آنها شامل کتابخانه های عمومی سراب ایوان، دشت عباس، حاضرمیل، عباس آباد و بدره هفته دولت بهره برداری می شود.

وی با اشاره به هزینه ۵۰ میلیارد ریال برای احداث این کتابخانه ها افزود: بنیاد برکت نیز با ۱۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری در اجرای این طرح های فرهنگی مشارکت داشته است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی ایلام از اعتبار ۲۸ میلیارد ریالی این دستگاه اجرایی در سال جاری برای تعمیر، تجهیز و تکمیل پروژه های نیمه تمام استان خبر داد و یادآور شد: هشت میلیارد ریال از این اعتبار برای تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و ۲۰ میلیارد ریال نیز برای تکمیل پروژه های نیمه تمام هزینه می شود.

جلیلیان با اشاره به برگزاری اختتامیه جشنواره رضوی در یازدهم شهریور ماه تاکید کرد: تاکنون بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ نفر در این جشنواره شرکت کرده اند که پیش بینی می شود تا پایان ثبت نام یعنی دهم مرداد این تعداد به هفت هزار و ۵۰۰ نفر افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه بیشترین آمار شرکت کنندگان در این جشنواره با ۷۰۰ نفر مربوط به شهرستان دهلران است، گفت: ۱۱ شهریور از برندگان این جشنواره در استان تجلیل می شود.